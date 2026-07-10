Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall in Jena - Sachschaden nach Bremsmanöver

Jena (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Bereich der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße / Camsdorfer Ufer in Jena zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zwei Pkw befuhren gegen 09:50 Uhr die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Innenstadt und wollten an der Kreuzung nach links in das Camsdorfer Ufer abbiegen. Als das vorrausfahrende Fahrzeug anhielt, um einem bevorrechtigten Radfahrer das Passieren zu ermöglichen, erkannte der nachfolgende Fahrer die Situation zu spät. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte ein Auffahrunfall nicht mehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Einer der beteiligten Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Kreuzungsbereich entfernt werden.

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