LPI-J: Verkehrsunfall beim Ausparken in Apolda
Apolda (ots)
Eine 60-jährige Fahrerin eines Mini Coopers beabsichtigte am Dienstagmittag in der Bahnhofstraße in Apolda, mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr einzufahren. Beim Zurücksetzen kollidierte sie mit dem Heck ihres Pkw mit einem Laternenmast. Durch den Zusammenstoß wurden am Fahrzeug der Frau der hintere rechte Kotflügel, die Beleuchtungseinrichtung sowie ein Parksensor beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zudem entstand am Laternenmast ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Fahrzeug blieb fahrbereit.
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