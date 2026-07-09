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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Elektronikmarkt vom 13.03.2026

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Elektronikmarkt vom 13.03.2026
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Jena (ots)

Am 13.03.2026, gegen 13:23 Uhr beging ein bislang unbekannter Täter in einem Elektronikmarkt in der Stadtrodaer Straße in Jena einen Diebstahl zum Nachteil des Marktes in Höhe von 949,00 Euro. Der unbekannte Täter entnahm einen Laptop der Marke ACER aus der Auslage, holte einen schwarzen Beutel unter seinem Pullover hervor und verstaute den Laptop einschließlich der Sicherungsspinne darin. Anschließend verließ er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Diebstahl wurde videografisch aufgezeichnet, weshalb sich die Polizei Jena nun mit einem Foto des Täters an die Bevölkerung wendet.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0064476/2026 im Inspektionsdienst Jena zu melden(03641-810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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