LPI-J: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Marie W. vom 11.06.2026
Jena (ots)
Die seit dem 11.06.2026 als vermisst gemeldete 15-jährige Marie W. aus Jena ist wohlbehalten angetroffen worden.
Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind damit beendet. Die Vorraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung liegen nicht mehr vor.
Die Polizei Jena bedankt sich bei der Bevölkerung sowie den Medien für die Unterstützung und bittet darum, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentliche personenbezogene Daten und insbesondere Lichtbilder der Jugendlichen zu löschen bzw. nicht weiter zu verbreiten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
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