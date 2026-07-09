Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall auf der B7 - Wildschwein flüchtet nach Kollision

Weimar/Weimarer Land (ots)

Auf der Bundesstraße 7 zwischen Nohra und dem Abzweig Ulla kam es am späten Mittwochabend zu einem Wildunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Pkw mit einem Wildschwein. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw wurde bei dem Unfall beschädigt. Das Fahrzeug konnte anschließend eigenständig von der Fahrbahn bewegt werden, bevor der Abschleppdienst eintraf. Die Polizei nahm den Wildunfall auf. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde über den Vorfall informiert.

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