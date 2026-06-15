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Mittelhessen: LAHN-DILL-Kreis: Aufmerksame Polizeistreife nimmt Verdächtige nach Einbruch fest + Einbruch in Schule + Vandalismus in Schule + Versuchter Einbruch in Eiscafé

Giessen (ots)

LAHN-DILL-Kreis: Aufmerksame Polizeistreife nimmt Verdächtige nach Einbruch fest + Einbruch in Schule + Vandalismus in Schule + Versuchter Einbruch in Eiscafé

Eschenburg: Aufmerksame Polizeistreife nimmt Verdächtige nach Einbruch fest

Die Polizei erhielt in der Nacht zu Mittwoch (10.06.2026) gegen 01:15 Uhr durch einen Zeugen die Mitteilung über einen Einbruch in ein Firmengebäude in der Sperlingstraße in Hirzenhain. Die Täter waren zuvor durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Der Polizei lag eine Täterbeschreibung vor.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierte eine Streife der Dillenburger Polizeistation ein Fahrzeug, in dem sich vier Personen befanden. Dabei stellten die Beamten bei einem Insassen eine Übereinstimmung mit der vorliegenden Personenbeschreibung fest. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich zusätzliche Verdachtsmomente, sodass die vier Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren vorläufig festgenommen wurden.

Drei der Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen. Gegen den vierten Tatverdächtigen bestand bereits ein Haftbefehl in anderer Sache. Er wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen zum Einbruch in Hirzenhain dauern an.

Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen in Hirzenhain gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dillenburg (Tel.: 02771 9070) in Verbindung zu setzen. (TS)

Sinn: Einbruch in Schule

Im Zeitraum von Freitag, 12.06.2026, 15:30 Uhr bis Samstag, 13.06.2026, 16:15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Friedensstraße in Sinn Zugang zur Grundschule. Zunächst versuchte er die Haupteingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, öffnete er gewaltsam das Kellerfenster und brach in die Büroräume der Schule ein. Dort entwendete er Bargeld. Hinweise zu ungewöhnlichen Wahrnehmungen und Geräuschen im angegebenen Zeitraum nimmt die Polizei in Herborn unter der 02772-4705-0 entgegen.(BS)

Wetzlar: Vandalismus an Schule

Zwischen Freitag, 12.06.2026 um 16:45 Uhr und Samstag, den 13.06.2025 um 09:45 Uhr wurde die Albert-Schweitzer-Schule in Wetzlar Ziel von Vandalismus. Ein unbekannter Täter riss Fließen von einer Säule auf dem Schulhof und beschädigte damit dort angebrachte Steinbilder. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Geräusche auf dem Schulhof nimmt die Polizei in Wetzlar unter +49 2771-907-0 entgegen.(BS)

Sinn: Versuchter Einbruch in Eiscafé

Im Zeitraum vom Freitag, 12.06.2026, 20:00 Uhr bis Samstag, 13.06.2026, 07:00 Uhr versuchte ein Einbrecher, in ein Eiscafé in der Wetzlarer Straße einzudringen. Dabei versuchte dieser ein Fenster zum Verkaufsraum aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. In das Gebäude gelangte er daher nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herborn unter 02772-4705-0 entgegen.(BS)

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