PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Garage

Arnsberg (ots)

Am 25.06.2026 um 04:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße in Arnsberg-Hüsten. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwei bislang unbekannte Täter bei dem Versuch, die Tür der Garage zu öffnen. Anschließend entfernten sie sich fußläufig in unbekannte Richtung.

Einer der beiden Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - Schwarze Kappe mit weißem Symbol
   - Schwarzer Bart
   - Grau/schwarze Adidas Trainingsjacke (offen getragen)
   - Schwarzes T-Shirt
   - Blaue Jogginghose

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 06:59

    POL-HSK: Einbruch in eine Garage

    Meschede (ots) - Im Zeitraum vom 23.06.2026 21:00 Uhr bis zum 24.06.2026 21:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Grimmestraße in Meschede-Freienohl ein. Der Zeuge gab an, er habe das Tor verschlossen, fand es jedoch am nächsten Abend in einem leicht geöffneten Zustand samt beschädigten Schloss vor. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 08:38

    POL-HSK: Schwer verletzter LKW-Fahrer nach Unfall auf der L776

    Bestwig (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 23.06.2026, kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Unfall mit einem LKW in der Nähe der L776 zwischen Ramsbeck und Heringhausen. Der LKW mit Kranaufbau war auf einer von der L776 abgehenden Schotterstraße neben einer Böschung geparkt, um Holz aufzuladen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der LKW samt Anhänger ins Rutschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren