Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Garage

Arnsberg (ots)

Am 25.06.2026 um 04:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße in Arnsberg-Hüsten. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zwei bislang unbekannte Täter bei dem Versuch, die Tür der Garage zu öffnen. Anschließend entfernten sie sich fußläufig in unbekannte Richtung.

Einer der beiden Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Schwarze Kappe mit weißem Symbol - Schwarzer Bart - Grau/schwarze Adidas Trainingsjacke (offen getragen) - Schwarzes T-Shirt - Blaue Jogginghose

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 zu melden.

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