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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hönnningen (ots)

Am 15.06.2026, in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in der Sprudelstraße, ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter Pkw mit einem spitzen Gegenstand auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Neuwied

Telefon: 02644- 943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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