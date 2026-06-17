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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Raub einer Goldkette

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 16.06.2026, wurde eine Bürgerin von zwei Personen in der Bürgerstraße in Ludwigshafen überfallen. Die unbekannten Täter näherten sich der Geschädigten und wollten ihr eine Modeschmuckkette als Geschenk um den Hals legen. Hierbei versuchten sie ihr die echte Goldkette, welche sie bereits zuvor um den Hals trug zu entreißen. Da die Geschädigte ihre Kette jedoch festhielt flüchteten die Täter ohne Tatbeute mit einem Auto in Richtung Pettenkoferstraße. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Falls sie Hinweise zu den Tätern, Zeugen oder dem Tatgeschehen haben, dann teilen sie diese der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de mit.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdieben zu schützen: - Seien sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße körperlich nähern. Achten Sie auf ausreichenden Abstand. - Suchen Sie sich offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder rufen Sie um Hilfe. - Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl unbedingt die Polizei über den Notruf 110 und teilen Sie alle relevanten Details mit. Eine Anzeigenerstattung können Sie persönlich auf jeder nächstgelegenen Polizeidienststelle oder online auf der Internetseite der Polizei vornehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621-963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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