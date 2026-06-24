Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Update zur Pressemitteilung vom 24.06.2026; Sundern: Schwerer Verkehrsunfall in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Tag kam es in Sundern-Langscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Näheres s.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6300805

Nach neuesten Erkenntnissen befindet sich der 16-jährige Jugendliche außer Lebensgefahr. Laut Zeugenaussagen soll der 16-Jährige vor dem Zusammenstoß ein größeres Fahrzeug überholt haben. Ob dieser Überholvorgang mit der Unfallursache in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Bei dem größeren Fahrzeug könnte es sich gegebenenfalls um einen Lkw gehandelt haben. Diese Angabe konnte bislang nicht verifiziert werden. Derzeit sucht die Polizei nach dem Fahrer des größeren, unbekannten Fahrzeugs, da dieser möglicherweise weitere wichtige Angaben zum Unfallgeschehen machen kann. Weitere Zeugen oder gegebenenfalls der Fahrer des Fahrzeugs selbst werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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