Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses - Zeugen gesucht

Meschede (ots)

Am 23.06.2026 kam es zwischen 02:40 Uhr und 03:10 Uhr zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Grimmestraße in Meschede-Freienohl. Die Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt. Eine Zeugin gab an, einen lauten Knall gehört und anschließend beobachtet zu haben, wie drei bislang unbekannte Tatverdächtige die Garage mit einem Fahrrad verließen und sich fußläufig in unbekannte Richtung entfernten.

Die Zeugin konnte die Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Person 1:

- männlich - ca. 18-25 Jahre alt - schlank - schwarzer Kapuzenpullover, Kapuze über den Kopf gezogen

Person 2:

- männlich - ca. 18-25 Jahre alt - kräftiger - Kappe und darüber einen schwarzen Kapuzenpullover mit Kapuze über dem Kopf

Person 3:

- männlich - ca. 18-25 Jahre alt - schlank - schwarzer Kapuzenpullover, Kapuze über den Kopf gezogen

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291/90200 zu melden.

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