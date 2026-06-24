PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses - Zeugen gesucht

Meschede (ots)

Am 23.06.2026 kam es zwischen 02:40 Uhr und 03:10 Uhr zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Grimmestraße in Meschede-Freienohl. Die Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt. Eine Zeugin gab an, einen lauten Knall gehört und anschließend beobachtet zu haben, wie drei bislang unbekannte Tatverdächtige die Garage mit einem Fahrrad verließen und sich fußläufig in unbekannte Richtung entfernten.

Die Zeugin konnte die Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Person 1:

   - männlich
   - ca. 18-25 Jahre alt
   - schlank
   - schwarzer Kapuzenpullover, Kapuze über den Kopf gezogen

Person 2:

   - männlich
   - ca. 18-25 Jahre alt
   - kräftiger
   - Kappe und darüber einen schwarzen Kapuzenpullover mit Kapuze 
     über dem Kopf

Person 3:

   - männlich
   - ca. 18-25 Jahre alt
   - schlank
   - schwarzer Kapuzenpullover, Kapuze über den Kopf gezogen

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291/90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 07:59

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Sundern

    Sundern (ots) - Am gestrigen Tag um 13:12 Uhr kam es in der Straße Zum Sorpedamm in Sundern-Langscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Sundern befuhr die Straße mit seinem Kleinkraftrad aus Amecke kommend in Fahrtrichtung Langscheid. Ein 70-jähriger Mann aus Sundern befuhr die Straße mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 07:47

    POL-HSK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Neheim

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Abend um 19:40 Uhr kam es in der Goethestraße in Neheim auf Höhe des dortigen Tunnels zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 26-jährige Frau aus Hüsten befuhr mit ihrem Auto den Tunnel aus Richtung der Werler Straße kommend in Fahrtrichtung des Busbahnhofs. Unmittelbar nachdem sie den Tunnel passiert hatte, hörte sie einen lauten Knall auf ihrem Autodach. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren