Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hochsauerlandkreis

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, den 18.06.2026, um 12:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Juweliergeschäft in Arnsberg-Hüsten. Zwei zunächst unbekannte Täter betraten das Verkaufsgeschäft. Einer der Täter legte der Verkäuferin Wertgegenstände vor, die er veräußern wollte. Währenddessen griff der zweite Täter in die Auslage und entwendete diversen Schmuck. Die beiden Männer flüchteten daraufhin aus dem Geschäft. Anschließende Ermittlungen führten zur Identifizierung der Männer. Es handelt sich um einen 20-jährigen deutschen und einen 30-jährigen argentinischen Mann aus Arnsberg. Im Zuge weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnten die Beamten diverses Diebesgut in einer Wohnung auffinden. Das Diebesgut konnte sowohl dem Diebstahl aus dem Juweliergeschäft als auch einem Einbruch in ein Vereinsheim im Zeitraum vom 17.06.2026 auf den 18.06.2026 in Arnsberg-Hüsten (näheres s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6296656) zugeordnet werden. Ferner trafen die Kriminalbeamten einen 18-jährigen georgischen Mann in der Wohnung an. Dieser wurde ebenfalls als Tatverdächtiger des Einbruchs in das Vereinsheim identifiziert. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte das Diebesgut zunächst. Im Anschluss an die Ermittlungen wird dieses den rechtmäßigen Eigentümern wieder ausgehändigt.

Hinweis für Medienvertreter: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Arnsberg unter der Telefonnummer: 02931/ 804-893 und 02931/ 804-863.

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