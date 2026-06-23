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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:40 Uhr kam es in der Goethestraße in Neheim auf Höhe des dortigen Tunnels zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 26-jährige Frau aus Hüsten befuhr mit ihrem Auto den Tunnel aus Richtung der Werler Straße kommend in Fahrtrichtung des Busbahnhofs. Unmittelbar nachdem sie den Tunnel passiert hatte, hörte sie einen lauten Knall auf ihrem Autodach. Die Geschädigte stieg daraufhin aus ihrem Auto aus und stellte einen Schaden auf dem Dach fest. Die 26-Jährige konnte anschließend oberhalb des Tunnels auf dem Neheimer Markt mehrere Jugendliche feststellen. Sie konfrontierte die Personengruppe, um in Erfahrung zu bringen, wer ihr Auto mit einem Stein beworfen hat. Die Jugendlichen reagierten darauf mit Beleidigungen. Die eingesetzten Polizisten erteilten im weiteren Verlauf mehrere Platzverweise. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, einer Sachbeschädigung sowie Beleidigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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