Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Nachtrag: Serie von Autoaufbrüchen in Meschede
Meschede (ots)
In der Nacht von Samstag, den 20.06.2026, auf Sonntag, den 21.06.2026, wurden in Meschede mehrere Fahrzeuge aufgebrochen.
Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6299007
Nach neuen Erkenntnissen liegt folgende Personenbeschreibung der drei Tatverdächtigen vor:
- männlich - schlank, ca. 170-190cm groß - ca. 16-25 Jahre - südländischer Phänotyp - zur Tatzeit hätten alle drei Personen "Badelatschen" getragen - zwei Personen hätten schwarze Sturmhauben getragen, eine Person eine "durchsichtige" Sturmhaube - eine Person habe eine schwarze kurze Shorts getragen, eine weitere Person eine weiße Shorts - die dritte Person habe eine lange Jogginghose getragen - alle drei Personen hätten Kapuzenpullover getragen
Zeugen, die Hinweise zu den genannten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291/90200 zu melden.
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Carolin Krick
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