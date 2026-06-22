Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nachtrag: Serie von Autoaufbrüchen in Meschede

Meschede (ots)

In der Nacht von Samstag, den 20.06.2026, auf Sonntag, den 21.06.2026, wurden in Meschede mehrere Fahrzeuge aufgebrochen.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6299007

Nach neuen Erkenntnissen liegt folgende Personenbeschreibung der drei Tatverdächtigen vor:

- männlich - schlank, ca. 170-190cm groß - ca. 16-25 Jahre - südländischer Phänotyp - zur Tatzeit hätten alle drei Personen "Badelatschen" getragen - zwei Personen hätten schwarze Sturmhauben getragen, eine Person eine "durchsichtige" Sturmhaube - eine Person habe eine schwarze kurze Shorts getragen, eine weitere Person eine weiße Shorts - die dritte Person habe eine lange Jogginghose getragen - alle drei Personen hätten Kapuzenpullover getragen

Zeugen, die Hinweise zu den genannten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291/90200 zu melden.

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