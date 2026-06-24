Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Tag um 13:12 Uhr kam es in der Straße Zum Sorpedamm in Sundern-Langscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Sundern befuhr die Straße mit seinem Kleinkraftrad aus Amecke kommend in Fahrtrichtung Langscheid. Ein 70-jähriger Mann aus Sundern befuhr die Straße mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Begegnungsverkehr der beiden Fahrzeuge zu einem Zusammenstoß. Der 16-jährige Kradfahrer wurde in Folge des Zusammenstoßes lebensgefährlich verletzt und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 70-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Aufhebung der Sperrung erfolgte gegen 18:00 Uhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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