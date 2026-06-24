Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Medebach

Medebach (ots)

Im Zeitraum vom 19.06.2026 16:00 Uhr bis zum 23.06.2026 11:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Dienstleistungsbetrieb in der Niederstraße in Medebach. An der Haupteingangstür des Betriebs konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Die Inhaberin des Unternehmens gab gegenüber der Polizei an, dass nichts entwendet worden sei und die Eingangstür verschlossen war, als sie am Objekt eingetroffen ist.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 zu melden.

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