Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter LKW-Fahrer nach Unfall auf der L776

Bestwig (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 23.06.2026, kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Unfall mit einem LKW in der Nähe der L776 zwischen Ramsbeck und Heringhausen. Der LKW mit Kranaufbau war auf einer von der L776 abgehenden Schotterstraße neben einer Böschung geparkt, um Holz aufzuladen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der LKW samt Anhänger ins Rutschen und bewegte sich auf einen Abhang zu. Der Fahrer des LKW, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Kabine des Kranaufbaus befand, sprang aus einer Höhe von rund vier Metern aus der Kabine, um sich aus dem rutschenden Fahrzeug zu retten. Der LKW kam noch auf der geschotterten Straße zum Stehen, während der Anhänger umkippte und kurz vor dem Abhang liegen blieb. Der 46-jährige LKW-Fahrer verletzte sich schwer am rechten Bein und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

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