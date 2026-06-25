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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in eine Garage

Meschede (ots)

Im Zeitraum vom 23.06.2026 21:00 Uhr bis zum 24.06.2026 21:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Grimmestraße in Meschede-Freienohl ein. Der Zeuge gab an, er habe das Tor verschlossen, fand es jedoch am nächsten Abend in einem leicht geöffneten Zustand samt beschädigten Schloss vor. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291/90200 in Verbindung zu setzen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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