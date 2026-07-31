Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Randale im Regionalexpress nach Dresden: Mehrere Verletzte nach Angriff mit Regenschirm

Dresden (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 29.07.2026, gegen 16:55 Uhr, geriet ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger in einem aus Leipzig kommenden Regionalexpress der Linie RE 50 mit mehreren Fahrgästen in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf attackierte der Mann einen bislang unbekannten Geschädigten mit einem Regenschirm. Als weitere Fahrgäste deeskalierend eingreifen wollten, wurde einer der Fahrgäste (24-jähriger Deutscher) durch einen Faustschlag des Angreifers verletzt. Anschließend bedrohte und beleidigte er auch noch die Kundenbetreuerin (59-jährige Deutsche) des Zuges. Einem weiteren Fahrgast (25-jähriger Deutscher) gelang es zwischenzeitlich, dem 43-Jährigen den Regenschirm abzunehmen. Daraufhin wurde der Zeuge ebenfalls durch den Angreifer geschlagen.

Bei der Ankunft am Bahnhof Dresden-Neustadt versuchte der Tatverdächtige zu fliehen und verletzte sich dabei. Umstehende Passanten reagierten sofort, verständigten den Rettungsdienst sowie die Bundespolizei und verhinderten den Fluchtversuch des 43-Jährigen.

Zur weiteren medizinischen Behandlung verbrachte der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus. Dort verhielt er sich weiterhin aggressiv und entzog sich selbstständig der medizinischen Versorgung. Bundespolizisten konnten ihn kurz darauf im Nahbereich erneut stellen. Gegen den Deutschen wird nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

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