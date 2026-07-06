Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verbotene Stahlrute im Fahrzeug

Zittau (ots)

05.07.2026 | 07:40 Uhr | Zittau

Bei der Kontrolle eines tschechischen PKW am 5. Juli 2026 um 07:40 Uhr auf der Zittauer Friedensstraße fanden Bundespolizisten eine verbotene Stahlrute.

Der 47-jährige vietnamesische Fahrer war aus Polen kommend eingereist, hatte auch alle für die Einreise erforderlichen Dokumente dabei, jedoch befand sich in der Rücksitztasche des Beifahrersitzes dieses verbotene und gefährliche Schlagwerkzeug.

Dieses wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt. Anschließend durfte der Mann weiterreisen.

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