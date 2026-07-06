Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nicht ins Gefängnis....

Zittau (ots)

05.07.2026 | 15:15 Uhr | Zittau

...muss ein 47-jähriger Tscheche.

Der Mann wurde am 5. Juli 2026 um 15:45 Uhr in Zittau auf der Friedensstraße als Fahrer eines tschechischen PKW kontrolliert und war gerade aus Polen kommend eingereist. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er 2024 vom Amtsgericht Schwandorf zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 15,00 Euro verurteilt worden war und diese Strafe noch offen ist. Da er in der Lage war die Gesamtsumme inklusive Verfahrensgebühren in Höhe von 696,50 Euro vor Ort zu zahlen, durfte er weiterreisen.

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