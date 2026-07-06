Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubt mit dem Zug eingereist

Zittau (ots)

04.07.2026 | 15:15 Uhr | Zittau

Bundespolizisten kontrollierten am 4. Juli 2026 um 15:12 Uhr am Bahnhof Zittau zwei männliche Personen, welche mit einem Zug aus Tschechien kommend eingereist waren.

Bei den Männern handelte es sich um zwei venezolanische Staatsangehörige im Alter von 23 Jahren. Beide konnten sich zwar mit einer Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung ausweisen, einen für die Einreise erforderlichen Pass hatten sie nicht dabei.

Sie wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Bei der Durchsuchung wurden bei beiden Männern noch geringe Mengen Cannabis aufgefunden, weswegen sie nicht nur aufgrund eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, sondern auch gegen das Konsumcannabisgesetz beanzeigt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie die Dienststelle verlassen und müssen sich bei der Ausländerbehörde melden.

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