Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Illegale Einreise gestoppt
Neugersdorf (ots)
02.07.2026 | 16:20 Uhr | Neugersdorf
Ein Ukrainer wurde am 2. Juli 2026 auf der S 148 bei Neugersdorf durch Bundespolizisten angehalten und kontrolliert. Der 52 Jahre alte Mann war um 16:20 Uhr mit einem Toyota aus Tschechien kommend in das Bundesgebiet eingereist. Es stellte sich heraus, dass der Mann bis zum Ableben seiner tschechischen Ehefrau über ein nur in der Tschechischen Republik gültiges Aufenthaltsrecht verfügte. Somit ist er unerlaubt eingereist und muss sich nun wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Die Einreise wurde verwehrt und der Ukrainer nach Tschechien zurückgewiesen.
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