Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Führerschein nach Deutschland

Neugersdorf (ots)

03.07.2026 | 03:00 Uhr | Neugersdorf

Ein Ukrainer wurde am 3. Juli 2026 auf der S 148 bei Neugersdorf durch die Bundespolizei kontrolliert. Der 19-jährige Mann war um 03:00 Uhr mit einem Mercedes Benz PKW aus Tschechien kommend in das Bundesgebiet eingereist. Der Mann konnte zwar gültige Grenzübertrittsdokumente vorlegen, aber keinen Autoführerschein. Somit muss er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Ermittlungsverfahren wird durch die Landespolizei übernommen.

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