Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruch in Baucontainer
Weyerbusch (ots)
In der Zeit von Montag, 05.01.2026, bis Freitag, 16.01.2026, kam es auf einer Baustelle an der Landesstraße 276 im Bereich Weyerbusch zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter einen Baucontainer auf und entwendeten mehrere Kabeltrommeln sowie ein Starkstromkabel. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
