Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Gemeindebücherei

Neustadt (Wied) (ots)

Am Freitag, 16.01.2026, kam es gegen 13:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Fassade einer Scheune, die der Gemeindebücherei in der Hauptstraße in Neustadt (Wied) zugehörig ist. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete hiesiger Dienststelle, dass mehrere Jugendliche Latten von der Fassade einer Scheune rissen. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend vom Tatort. Die Anwohnerin konnte Fotos der Jugendlichen fertigen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu den Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell