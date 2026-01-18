PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Gemeindebücherei

Neustadt (Wied) (ots)

Am Freitag, 16.01.2026, kam es gegen 13:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Fassade einer Scheune, die der Gemeindebücherei in der Hauptstraße in Neustadt (Wied) zugehörig ist. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete hiesiger Dienststelle, dass mehrere Jugendliche Latten von der Fassade einer Scheune rissen. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend vom Tatort. Die Anwohnerin konnte Fotos der Jugendlichen fertigen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu den Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 11:03

    POL-PDNR: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden am 16.01.2026

    Neuwied (ots) - Der erste Verkehrsunfall ereignete sich am 16.01.2026 gegen 07:20 Uhr. Die 20-jährige Fahrerin eines blauen BMW befuhr die Abfahrt der B256 und beabsichtigte an der folgenden Einmündung nach links auf die Allensteiner Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 35-jährigen Fahrer eines Citroen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin an ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:33

    POL-PDNR: Verkehrsgefährdung Muscheid - Silberner BMW fährt auf Felgen weiter

    Dürrholz OT Muscheid (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 17.01.2026 gegen 03:20 Uhr befuhr ein silberner BMW-Kombi mehrere Straßen in den Ortslagen Muscheid und Daufenbach sowie die K125 und auch die L265 in Richtung Linkenbach. Beide Reifen der Fahrerseite wurden, vermutlich an einem Randstein, stark beschädigt, sodass der Fahrer im Verlauf der Fahrt ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:24

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Daaden (ots) - Am Donnerstag, den 15.01.2026, kam es in Daaden auf der Betzdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Als eine 76-jährige Pkw-Fahrerin von der Straße " In der Schneisenbach" nach rechts auf die Betzdorfer Str. einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer 36-jährigen Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die 36-jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren