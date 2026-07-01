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BPOLI LUD: Stand Up Paddle Board sichergestellt - rechtmäßiger Eigentümer gesucht

BPOLI LUD: Stand Up Paddle Board sichergestellt - rechtmäßiger Eigentümer gesucht
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Ludwigsdorf, Görlitz (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten im Görlitzer Stadtteil Weinhübel zwei tschechische Staatsangehörige. Beim Erblicken der Polizeistreife versuchten die beiden, noch in eine Seitenstraße auszuweichen.

Bei der Kontrolle führten die Personen ein Stand Up Paddle Board, verstaut in einer Sporttasche, mit sich. Einen glaubhaften Nachweis über die Herkunft des Sportgeräts konnten sie auf Nachfrage nicht erbringen. Das Board wurde daher zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Hinweisaufruf:

Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse bittet die Bundespolizei den rechtmäßigen Eigentümer, sich zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter bpoli.ludwigsdorf@polizei.bund.de entgegen.

Der Eigentümer wird gebeten, das Board möglichst genau zu beschreiben (u.a. Aufdruck / Tascheninhalt) und - falls vorhanden - entsprechende Eigentumsnachweise beizufügen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Danilo Weise
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
Mobil: 0175/9029421
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

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