Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Sexuelle Belästigung in Regionalbahn - Zeugen gesucht

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Ludwigsdorf, Görlitz, Cottbus, Weißwasser, Schleife (ots)

Am 22.06.2026, gegen Mittag, kam es in einer Regionalbahn auf der Strecke von Cottbus über Weißwasser/Schleife nach Görlitz zu einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte sich der bekannte Tatverdächtige der Geschädigten gegenüber und kam mit ihr ins Gespräch. Im Verlauf der Fahrt fasste er der Frau an den Oberschenkel und streichelte sie. Die Geschädigte verließ daraufhin in Schleife weinend den Zug.

Für die Weiterfahrt nach Görlitz nutzte sie einen späteren Zug. Dort traf sie erneut auf den Tatverdächtigen, der ihr nachlief. Die Frau entfernte sich und erstattete Anzeige. Der Tatverdächtige konnte zu diesem Zeitpunkt nicht gestellt werden.

Am 25.06.2026 sprach der Tatverdächtige die Geschädigte erneut im Bereich des Obermarktes an. Daraufhin erhielt sie Hilfe durch Zeugen. Der Mann konnte im weiteren Verlauf gestellt werden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise:

Wer hat am Montag, den 22.06.2026, die Situation im Zug oder im Bereich Schleife beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 03581 - 3626 0 oder bpoli.ludwigsdorf@polizei.bund.de entgegen oder jede andere Polizeidienststelle.

Täterbeschreibung:

- 66 Jahre - Größe ca. 1.62 m - dickere Erscheinung - Brille - Blaues T-Shirt - Tarnfarbener Rucksack

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