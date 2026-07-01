Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Turkmene verstößt gegen Einreiseverbot

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Ludwigsdorf, Görlitz, Waldeck-Frankenberg (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Abend gegen 21:20 Uhr einen Reisebus am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf an der A4.

Dabei überprüften die Beamten einen 36-jährigen turkmenischen Staatsangehörigen. Bei der fahndungsmäßigen Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann von der Ausländerbehörde Waldeck-Frankenberg gesucht wurde.

Er war Ende 2025 als Fahrer eines Paketdienstes angetroffen worden, obwohl er nicht über die erforderlichen Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse verfügte. Anschließend war er zur Ausreise aufgefordert worden, entzog sich den Maßnahmen jedoch durch Untertauchen. In der Folge wurden seine Ausweisung aus Deutschland sowie ein Einreiseverbot verfügt.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts ein.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Einreise verweigert und die Beamten wiesen ihn unmittelbar nach Polen zurück.

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