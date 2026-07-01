Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Kontrolle im Bahnhof Görlitz: 42-Jähriger mit Haftbefehl

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Ludwigsdorf, Görlitz, Neuruppin, Leipzig (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle im Bahnhof Görlitz haben Einsatzkräfte gestern gegen 06:00 Uhr einen 42-jährigen polnischen Staatsangehörigen überprüft.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin vorlag. Demnach war wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eine Geldforderung in Höhe von 900 Euro offen.

Darüber hinaus bestanden gegen den Mann zusätzlich zwei weitere Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung. Diese waren von der Staatsanwaltschaft Leipzig veranlaßt worden und standen im Zusammenhang mit den Delikten Widerstand und Hausfriedensbruch.

Da der 42-Jährige den ausstehenden Betrag nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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