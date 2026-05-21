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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gemeinsame Meldung mit StA und Polizei Berlin - Tötungsdelikt am Humboldt Forum - letzter Tatverdächtiger festgenommen

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Berlin - Mitte (ots)

Ein 16-Jähriger, der an einer Auseinandersetzung vom 12. September 2025 am Humboldt Forum beteiligt gewesen sein soll, bei der eine Person getötet wurde, konnte am Dienstag von Beamten der Bundespolizei in Gesundbrunnen festgenommen werden. Zuvor war von der Staatsanwaltschaft Berlin in diesem Zusammenhang ein Haftbefehl erwirkt worden. Die Festnahme des Mannes erfolgte gegen 13:30 Uhr im Bahnhof Gesundbrunnen im Rahmen einer Routineüberprüfung. Dem Beschuldigten wurde gestern beim Amtsgericht Tiergarten der Haftbefehl verkündet und in Vollzug gesetzt. Er befindet sich nun in einer Jugendstrafanstalt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Beteiligung an einer Schlägerei, gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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