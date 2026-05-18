Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Berlin - Lichtenberg (ots)

Samstagmorgen nahm die Bundespolizei drei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, welche zuvor eine abgestellte Regionalbahn am Bahnhof Berlin-Lichtenberg besprüht hatten.

Gegen 3:30 Uhr stellten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei vier Personen im Bereich des Bahnbetriebswerkes am Bahnhof Lichtenberg fest, welche eine abgestellte Regionalbahn auf einer Gesamtfläche von rund 50 Quadratmetern besprühten. Als die Personen nach Beendigung der Tat über den S-Bahnhof Nöldnerplatz flüchteten, gelang es den Einsatzkräften, drei der vier Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Die Bundespolizei stellte entsprechende Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die drei bereits polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen im Alter von 15, 19 und 21 Jahren sowie deren bis dato unbekannten Komplizen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte alle drei wieder auf freien Fuß.

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