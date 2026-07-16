Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei in Köln: Haftbefehl vollstreckt und Ladendieb festgenommen

Köln (ots)

Am gestrigen Tag (15. Juli) nahm die Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof zwei Personen fest. Während ein zur Festnahme ausgeschriebener Mann zum Strafantritt in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, muss sich ein Ladendieb heute im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens vor Gericht verantworten.

Gegen 14:05 Uhr trafen die Einsatzkräfte einen 50-jährigen Türken nach einer verbalen Streitigkeit im Hauptbahnhof an und stellten seine Identität fest. Ein Datenabgleich im polizeilichen Fahndungssystem zeigte, dass der Wohnungslose durch die Staatsanwaltschaft Halle wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 600 Euro (zuzüglich 81 Euro Kosten) oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt worden war. Weiterhin konnte er keinen gültigen Aufenthaltsstatus für die Bundesrepublik vorweisen und es lag eine Ausschreibung zur Rückkehrentscheidung gegen den Mann vor. Da der 50-Jährige nicht in der Lage war, die Geldsumme zu begleichen, brachten die Beamten den Gesuchten in die nahegelegene Justizvollzugsanstalt. Hier verbüßt er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe. Zudem erwartet den Türken eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Aufenthalts.

Kurze Zeit später, gegen 15:45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhofs. Ein 47-jähriger Marokkaner nahm eine Duftflasche im Wert von knapp 180 Euro aus einem Regal und verließ die Filiale, ohne diese zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete die Handlung, stellte den Dieb und verständigte die Bundespolizei. Im Rahmen der Identitätsfeststellung händigte er den Einsatzkräften einen gefälschten spanischen Aufenthaltstitel aus, welchen diese sicherstellten. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein. Bei einem Datenabgleich stellte sich weiterhin heraus, dass die Staatsanwaltschaften Kiel und Hamburg wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahls nach dem Aufenthaltsort des Mannes suchten. Eine Wohnanschrift konnte der 47-Jährige nicht angeben. Zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens aufgrund des Diebstahls nahmen die Uniformierten den Wohnungslosen schließlich fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Er wird sich am heutigen Tag vor einer Richterin oder einem Richter verantworten müssen.

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