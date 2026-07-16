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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Mittwochmorgen, 15. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei in einem in Rumänien zugelassenen Personenkraftwagen am Grenzübergang Elten-Autobahn einen 36-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden über die Bundesautobahn 3. Bei der Überprüfung der Personalien anhand des vorgelegten rumänischen Reisepasses in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Bonn mit einem Haftbefehl (Sicherungshaftbefehl) wegen Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch ein Jahr und drei Monate in Haft. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizei in Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Übergabe des Mannes an die Wachtmeisterei beim Amtsgericht Kleve.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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