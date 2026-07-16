Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei internationale Fahndungstreffer innerhalb weniger Stunden - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Flughafen Köln/Bonn

Bild-Infos

Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Innerhalb weniger Stunden gingen Einsatzkräften der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn am gestrigen Mittwoch (15. Juli) zwei international gesuchte Männer ins Netz.

Beide wurden im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrollen festgenommen.

Im ersten Fall kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 45-jährigen niederländischen Staatsangehörigen, der mit einem Flug nach Istanbul ausreisen wollte. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein internationaler Haftbefehl bestand. Die Bundespolizei nahm den 45-Jährigen fest und führte die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch. Anschließend wurde er dem Polizeigewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Köln übergeben. Die weiteren Maßnahmen erfolgen durch die zuständigen Behörden.

Nur kurze Zeit später stellten Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Cukurova einen weiteren Fahndungstreffer fest. Auch gegen einen 43-jährigen niederländischen Staatsangehörigen bestand ein internationaler Haftbefehl.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde auch dieser Mann festgenommen und dem Polizeigewahrsamsdienst des Polizeipräsidiums Köln zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell