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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flüssigkeitsregelung gilt am Flughafen Düsseldorf weiterhin - Reisehinweise der Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Flüssigkeitsregelung am Flughafen Düsseldorf weiterhin Bestand hat. Dies bedeutet, dass die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck auf Behältnisse mit jeweils maximal 100 Millilitern in einem transparenten, wiederverschließbaren Beutel mit einem Volumen von maximal einem Liter beschränkt ist. Der Beutel mit den Flüssigkeiten sowie elektronische Geräte müssen aus dem Handgepäck entnommen werden und in eine separate Gepäckwanne gelegt werden.

Weitere Reisehinweise entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung vom 14.07.2026 unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6314044

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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