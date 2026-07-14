Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Sperrmüll auf Parkplatz zügig gelöscht

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Montagabend gegen 21:45 zu einem Kleinbrand in die Mannheimer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden auf dem Parkplatz eines Schnellimbiss zwei Brandstellen mit brennendem Sperrmüll festgestellt. Der Eigentümer hatte bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehr löschte die verbliebenen Glutnester mit einem Schnellangriff des Löschfahrzeug vollständig ab. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen. Die Polizei Weinheim war ebenfalls vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach kurzer Zeit beendet. Verletzt wurde niemand.

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