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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schläge in Regionalbahn - Tatverdächtiger mit Haftbefehl gesucht

Hamm (ots)

In einer Regionalbahn von Düsseldorf nach Hamm hat am Dienstagvor-mittag (14. Juli) ein Mann einen 62-Jährigen nach einem Wortwechsel mit der offenen Hand ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte suchte nach der Ankunft in Hamm die Bundespolizei zur Erstattung einer Strafanzeige auf.

Anhand der Personenbeschreibung und der Auswertung von Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof konnte der 42-jährige Tatverdächtige schnell identifiziert werden. Ein Streifenteam der Bundespolizei spürte den polizeibekannten Mann im Hauptbahnhof auf und verhaftete ihn. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte den Rumänen wegen ausstehender Geldstrafen aus Verurteilungen wegen Eigentumsdelikten und Leistungserschleichungen zur Festnahme ausgeschrieben. Die geforderten 1740 Euro konnte der Mann ohne festen Wohnsitz nicht aufbringen. Mit einem weiteren Strafverfahren gegen ihn wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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