Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstähle von Gräbern - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau-Dalheim (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 04. Juni, 16.00 Uhr, und Freitag, 05. Juni, 16.35 Uhr, diverse Utensilien von Gräbern auf dem Friedhof Dalheim in Lichtenau gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter nutzten vermutlich ein Werkzeug, um unter anderem Kreuze, Grableuchten und Namensbuchstaben von den Gräbern und Grabsteinen zu entfernen. Betroffen waren insgesamt elf Gräber.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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