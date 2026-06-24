Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletztem auf der B3

Northeim (ots)

Northeim (Fi) - Northeim, Bundesstraße 3 (Einbecker Landstraße) - Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 14:55 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 im Bereich der Einbecker Landstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus Northeim mit seinem Pkw die Einbecker Landstraße in Richtung stadteinwärts. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser im Bereich des Unfallortes nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger.

Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in das Helios Klinikum Northeim verbracht. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell