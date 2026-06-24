Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Moringen - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Northeim (Fi) - Moringen, Lange Straße - In der Zeit von Montag, 22.06.2026, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 23.06.2026, 08:00 Uhr, kam es in der Lange Straße in Moringen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Wenden einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Dabei entstand Sachschaden am geparkten Fahrzeug.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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