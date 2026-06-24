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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen an Kreuzung

Northeim (ots)

Northeim (Fi) - Northeim, Graf-Otto-Straße / Wallstraße - Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 05:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Graf-Otto-Straße / Wallstraße in Northeim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Northeim die Wallstraße und beabsichtigte, in die Graf-Otto-Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Fahrzeugführer, der die Graf-Otto-Straße in Richtung Göttinger Straße befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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