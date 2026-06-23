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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht: unbekannte Täter entwenden Geldbörse im Aldi Markt Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 37, Aldi Markt

Am 23.06.2026 zwischen 09:00 und 09:20 Uhr entwenden die derzeit unbekannten Täter die in einer Einkaufstasche befindliche Geldbörse der Geschädigten. Anschließend entfernen sich diese in unbekannte Richtung.

Bei der Geldbörse handelt es sich um eine grün- grau gestreifte Damengeldbörse, Hersteller unbekannt. In der Geldbörse haben sich zudem diverse Scheckkarten und Ausweisdokumente befunden.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verbleib der Geldbörse geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden. (Füh) Tel: 05382/95390

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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