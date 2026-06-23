Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: Einbeck OT Kreiensen, Arnsdorfer Straße, Tatzeit: Donnerstag, 18.06.2026, 22:30 Uhr

Am Donnerstagabend, dem 18.06.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus am oben genannten Tatort. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das Wohnhaus betreten. Dabei wurde der Täter vermutlich während der Tatausführung gestört, denn zu einem Entwendungsschaden im Haus kam es nicht. Die Polizei Bad Gandersheim hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zu Tat und Täter gemacht haben oder denen in diesem Zusammenhang etwas ungewöhnlich vorkam, werden gebeten, sich unter Tel. 05382-95390 zu melden.(geh)

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