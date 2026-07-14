PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 14. Juli 2026, gegen 14:40 Uhr, kam es in der Garreler Straße in Höhe der Straße Auf dem Rahe zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus Bösel die Garreler Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte, als sie nach links von ihrem Fahrstreifen abkam und mit einem entgegenkommenden LKW zusammenstieß. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Böselerin schwer verletzt und durch eine Rettungsdienstbesatzung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige LKW-Fahrer aus Molbergen blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

Aktuell besteht der Verdacht, dass die 55-Jährige während der Fahrt eingeschlafen sein und den Unfall dadurch verursacht haben könnte. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme war die Garreler Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit voll gesperrt. Die Sperrungen wurden gegen 16:00 Uhr aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
i.A. Wolke, PHKin
Telefon: 04491/93390

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 13:34

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Versuchter Diebstahl von Schmuck Am Montag, den 13.07.2026, ging eine 83-jährige Frau aus Vechta im Bereich der Parkanlage Zitadelle auf Höhe der dortigen Teichanlagen spazieren. Gegen 15:20 Uhr wurde sie von einer jungen Frau angesprochen und nach dem Weg in die Innenstadt gefragt. Die Vechtaerin erklärte ihr bereitwillig den Weg. Zum vermeintlichen Dank umarmte die unbekannte ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:32

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl aus Selbstbedienungsladen Am Montag, den 13.07.2026, entwendete ein unbekannter Täter zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr Eis und Getränke aus einem Selbstbedienungsladen am Kurfürstendamm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen. Friesoythe - Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt Am Montag, den 13.07.2026, beabsichtigte ein ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:31

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - 12-jähriges Kind auf Spritztour / Unfall auf der Autobahn mit anschließender Flucht Am Dienstag, den 14.07.2026, wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gegen 00:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallaufnahme der ungewöhnlichen Art gerufen. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete einen vor ihr fahrenden stark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren