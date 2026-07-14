Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 14. Juli 2026, gegen 14:40 Uhr, kam es in der Garreler Straße in Höhe der Straße Auf dem Rahe zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus Bösel die Garreler Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte, als sie nach links von ihrem Fahrstreifen abkam und mit einem entgegenkommenden LKW zusammenstieß. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Böselerin schwer verletzt und durch eine Rettungsdienstbesatzung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige LKW-Fahrer aus Molbergen blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

Aktuell besteht der Verdacht, dass die 55-Jährige während der Fahrt eingeschlafen sein und den Unfall dadurch verursacht haben könnte. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme war die Garreler Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit voll gesperrt. Die Sperrungen wurden gegen 16:00 Uhr aufgehoben.

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