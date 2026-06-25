Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw in Flammen - keine Verletzten

A71 Höhe Gräfenroda (ots)

Auf der A71 geriet ein Pkw Audi am Mittwoch gegen 15:30 Uhr circa ein Kilometer vor der Anschlussstelle Gräfenroda in Brand. Die 38-jährige Fahrerin fuhr auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt und nahm ein lautes Geräusch während der Fahrt wahr. Danach entschied die Fahrerin folgerichtig umgehend auf dem Standstreifen anzuhalten, da nach kurzer Zeit Flammen aus dem Radkasten schlugen. Die Fahrerin sowie drei Kinder konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Ein Lkw-Fahrer kam zur Hilfe und versuchte mit einem Handfeuerlöscher das Feuer zu löschen. Durch den Fahrzeugbrand trat brennende Flüssigkeit auf die Fahrbahn, sodass sich vor Ort ein Stau bildete. Es kam in diesem Bereich zu einer circa zweistündigen Verkehrseinschränkung.

Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 55.000 EUR.

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