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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Am Montag, den 13.07.2026, entwendete ein unbekannter Täter zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr Eis und Getränke aus einem Selbstbedienungsladen am Kurfürstendamm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, den 13.07.2026, beabsichtigte ein 18-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe gegen 15:15 Uhr vom Ziegeleiweg auf die Alte Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden und bevorrechtigten 57-jährigen PKW-Führer aus Friesoythe. Infolge des Zusammenstoßes wurden die Beteiligten leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Sachschaden wurde auf ca. 8000,- EUR beziffert.

Friesoythe - Unerlaubt Altreifen entsorgt

Am Montag, den 13.07.2026, wurde der Polizei in Friesoythe der Fund von unerlaubt entsorgten Altreifen im Bereich eines Feldweges an der Straße Im Alten Haferland mitgeteilt. Unbekannte Täter beförderten um die zehn Autoreifen in ein Gebüsch an besagter Stelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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