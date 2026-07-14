Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - 12-jähriges Kind auf Spritztour / Unfall auf der Autobahn mit anschließender Flucht

Am Dienstag, den 14.07.2026, wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gegen 00:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallaufnahme der ungewöhnlichen Art gerufen. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete einen vor ihr fahrenden stark beschädigten PKW und verfolgte diesen in Fahrtrichtung Emstek. Im Bereich der August-Kühling-Straße kam dieser zum Stillstand. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung traute ihren Augen nicht, als sich ein 12-jähriger Junge aus Vechta als Fahrer des Fahrzeugs herausstellte. Im Rahmen der sich anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Kind von Langförden aus mit dem Ziel Emstek die A 1 befahren hatte. Im Bereich der Abfahrt Anschlussstelle Cloppenburg kam es von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und der Leitplanke. Dies führte zu einem nicht unerheblichen Schaden am PKW, unter anderem löste sich eine Reifendecke von der Felge. Das Kind blieb unversehrt. Im Kontext des Sachverhaltes wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der 12-Jährige wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.

Cloppenburg - Diebstahl von Baustelle

Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.07.2026 (18:30 Uhr) bis Montag, den 13.07.2026 (06:30 Uhr), gelangten unbekannte Täter durch das Aufschneiden eines Zaunes auf eine Baustelle an der Straße Am Osterfeld. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und entwendeten diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitag, den 10.07.2026, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr einen geparkten PKW Skoda Kodiaq auf einem Parkstreifen an der Löninger Straße, Höhe Hausnummer 22. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 1000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - In den Gegenverkehr geraten und geflüchtet

Am Montag, den 13.07.2026, befuhr ein 76-jähriger PKW-Führer aus Löningen gegen 11:15 Uhr die Angelbecker Straße in Fahrtrichtung Winkum. Im Verlauf geriet ein entgegenkommender PKW auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Löninger nach rechts aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Unfallverursacher, mutmaßlich ein Kleinwagen, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/8038400 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht vor Gastronomie

Am Montag, den 13.07.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 14:00 Uhr und 16:45 Uhr einen PKW Audi A 4 auf dem Parkplatz einer Gastronomie am Beverbrucher Damm (Höhe Kreisverkehr). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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