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Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Lkw-Zugmaschine auf der A1 in Vollbrand - Fahrer verhindert Schlimmeres

FW-EN: Lkw-Zugmaschine auf der A1 in Vollbrand - Fahrer verhindert Schlimmeres
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Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Donnerstagabend um 19:48 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Lkw-Brand" auf die Bundesautobahn A1 alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war weithin eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Zugmaschine eines Sattelzuges in Vollbrand. Dem Fahrer war es jedoch zuvor gelungen, den Auflieger rechtzeitig von der Zugmaschine abzukuppeln. Dadurch konnte eine Brandausbreitung auf den Auflieger verhindert und ein deutlich größerer Sachschaden vermieden werden.

Wachabteilungsleiter Thomas Kolodinski lies nach dem Eintreffen umgehend eine Brandbekämpfung einleiten. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen mit zwei C-Rohren zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden. Im Anschluss wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Fahrzeug mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Während der Löschmaßnahmen musste die Bundesautobahn A1 zeitweise vollständig gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Schwelm war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz.

Der Einsatz konnte gegen 21:45 Uhr beendet werden.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hat die Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

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