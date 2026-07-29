Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Küchenbrand in der Max-Klein-Straße

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde heute um 20:56 Uhr zu einem Brand im Gebäude in der Max-Klein-Straße alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Wohnung vor, bei der es in einer Küche gebrannt hat. Nachbarn hatten bereits die Bewohnerin ins Freie gebracht und das Feuer mit Leitungswasser bekämpft.

Die Feuerwehr baute einen Löschangriff auf und ging in die Wohnung vor. In der Küche waren noch Nachlöscharbeiten erforderlich. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Bei der Rettung der Bewohnerin zog sich eine Mieterin vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die beiden anderen Personen blieben unverletzt.

Die Wohnung wurde mit Lüftern der Feuerwehr vom Rauch befreit. Die Wohnung ist allerdings unbewohnbar. Die unverletzte Bewohnerin kam vorerst bei den Nachbarn unter.

Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Weitere Einsatzkräfte standen an den Wachen bereit, mussten aber nicht mehr ausrücken. Alarmiert waren neben der hauptamtlichen Wache die Löschzüge Stadt und Winterberg sowie der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 22:00 Uhr beendet werden.

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